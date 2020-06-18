Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Набряки ніг влітку: як позбутися проблеми

  • 31
Спека - фото 1
Спека / anacosmo

Багато людей скаржаться на набряклість ніг, особливо у спекотну погоду. Таку проблему часто супроводжують різні захворювання, тому без уваги її залишати не можна.

Носіть правильне взуття

У спеку краще відмовитися від взуття на підборах, а також від тісних сандалій або босоніжок, які сильно здавлюють ногу. Таке взуття збільшує ймовірність отримання травм і стає додатковим навантаженням на вени.

І ще: Як позбутися від свербіння після укусу комара: лайфхак з хвильовкою і рушником

Контрастний душ

Така процедура підвищує кровопостачання, тонус судин і шкіри, а також дарує заряд енергії та бадьорості. Крім того, контрастний душ – чудова профілактика набряків і варикозної хвороби.

Охолоджуючі креми

Коли повернетеся додому після роботи або прогулянки, приляжте на 20 хвилин і підніміть ноги так, щоб стопи були вище голови. Також не забудьте скористатися спеціальними охолоджуючими засобами для ніг.

Набряки ніг влітку: як позбутися проблеми - фото 410841

Це цікаво: Як карантин вплинув на сон: цікаве дослідження

Джерело: anacosmo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
  • 16 червня, 17:21
  • 462
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 304
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2383501
Загрузка...
Новини