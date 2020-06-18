Набряки ніг влітку: як позбутися проблеми

Багато людей скаржаться на набряклість ніг, особливо у спекотну погоду. Таку проблему часто супроводжують різні захворювання, тому без уваги її залишати не можна.

Носіть правильне взуття

У спеку краще відмовитися від взуття на підборах, а також від тісних сандалій або босоніжок, які сильно здавлюють ногу. Таке взуття збільшує ймовірність отримання травм і стає додатковим навантаженням на вени.

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Контрастний душ

Така процедура підвищує кровопостачання, тонус судин і шкіри, а також дарує заряд енергії та бадьорості. Крім того, контрастний душ – чудова профілактика набряків і варикозної хвороби.

Охолоджуючі креми

Коли повернетеся додому після роботи або прогулянки, приляжте на 20 хвилин і підніміть ноги так, щоб стопи були вище голови. Також не забудьте скористатися спеціальними охолоджуючими засобами для ніг.

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