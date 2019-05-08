Названий несподіваний продукт для боротьби з ожиріння

Який зв'язок між споживанням рису і зниженням рівня ожиріння / LeelaLicious

Дослідники прийшли до висновку, що включення в раціон додаткових порцій рису сприяє боротьбі із зайвими кілограмами.

Рівні ожиріння значно нижчі в країнах, які споживають велику кількість рису (в середньому 150 грамів на день на людину).

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Водночас країни з нижчим споживанням рису (в середньому 14 грамів на день на людину) мають вищі рівні ожиріння. У дослідженні були проаналізовані дані більше мільйона людей з 136 країн. Дослідники підрахували, що навіть скромне збільшення середнього споживання рису (50 грамів на день на людину, еквівалент чверті чашки) може знизити поширеність ожиріння в світі на 1% (з 650 мільйонів людей старше 18 років до 643,5 мільйона людей).

Зв'язок між споживанням рису і зниженням рівня ожиріння зберігається навіть після врахування інших факторів, наприклад, загального споживання енергії, рівня освіти, куріння, ВВП на душу населення і витрат на охорону здоров'я.

Чому корисно їсти рис

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