Названий несподіваний наслідок глобального потепління

Танення вічної мерзлоти через зміну клімату може піддати населення Арктики впливу радону, який є радіотоксичним і канцерогенним. Зокрема, відомо, що висока концентрація радону є другою за значущістю причиною раку легенів.

Радон – це невидимий природний радіоактивний газ без запаху. З його вини відбувається кожна десята смерть від раку легенів. Особливо сильний удар для курців, чиї легені і так ослаблені впливом шкідливих речовин. Куріння посилює захворюваність на "радоновий" рак легенів приблизно у 26 разів, пише phys.

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Дослідники вважають, що історично вічна мерзлота діяла як захисний бар'єр, що блокує вихід радону на поверхню та проникнення його до будинків.

"Якби вічна мерзлота була стабільною, не було б причин для занепокоєння. Однак сьогодні широко визнано, що зміна клімату призводить до значного танення вічної мерзлоти з очікуваною втратою на 42% в Арктичному регіоні до 2050 року", – пишуть автори дослідження.

Вчені змоделювали вихід радону на поверхню, його попадання у воду або підвали різних будівель. Виявилося, що у будівлях з підвалами присутність небезпечного газу може збільшитися більш ніж у 100 разів за сім років.

Названий несподіваний наслідок глобального потепління

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