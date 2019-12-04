Названий найстильніший чоловік у світі: ефектні фото

Популярний журнал GQ склав рейтинг найстильніших чоловіків світу. Очолив його франко-американський актор Тімоті Шаламе. Представляємо добірку ефектних фото наймоднішого хлопця у 2019 році.

За словами інсайдерів, титул найстильнішого чоловіка світу актор Тімоті Шаламе отримав завдяки оригінальним модним рішенням, які він демонструє на червоних килимових доріжках.

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Багато знаменитостей вирішують ризикнути на червоній доріжці, однак найчастіше зазнають фіаско. Але тільки не Шаламе, який носить найвигадливіші дизайнерські поєднання, але виглядає так само круто і впевнено, ніби на ньому був би звичайний чорний костюм, – підсумували редактори GQ.

Крім того, у журналі відзначили, що завжди виглядати стильно Тімоті допомагає також астенічна статура і симпатичне обличчя.

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