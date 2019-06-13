Названий найслабший смартфон 2019 року: краще не беріть

У Європі представили модель під назвою Xiaomi Mi 9T, яка виявилася найслабшим флагманом 2019. Чому так вийшло? Розповідаємо нижче.

Анонсований раніше смартфон Redmi K20 Pro від суббренда Xiaomi позиціонували як "вбивцю флагманів" за найдоступнішою ціною. Але ця модель призначалася для ринку Китаю. Європейським користувачам представили ​​модель під назвою Xiaomi Mi 9T.

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Цінник у 299 євро спершу приємно здивував європейських користувачів, проте більш досвідчені звернули увагу на ось що. Усередині новинки інтегрований процесор для середньоцінового сегмента смартфонів Snapdragon 730, а значить це звичайний Redmi K20.

Xiaomi Mi 9T

В іншому Xiaomi Mi 9T не відрізняється від "вбивці" Redmi K20 Pro. Смартфону дістався AMOLED-дисплей діагоналлю 6,39 дюйма із вбудованим сканером відбитків пальців. Об'єм оперативної пам'яті 6 або 8 ГБ, а вбудованої флеш-пам'яті – від 64 до 128 ГБ. Варто відзначити, що попри "слабкий" чіп, в ньому є підтримка режиму Turbo Mode, яка збільшує потужність пристрою під час ігор.

Камера представлена ​​потрійним фотомодулем: 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX582, 13 Мп і 8-мегапіксельний телеоб'єктив для дворазового оптичного зуму.

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