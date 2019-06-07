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Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro протестували у бенчмарку Geekbench

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Зовні новинка нагадує Redmi K20 Pro - фото 1
Зовні новинка нагадує Redmi K20 Pro

До офіційного анонсу топового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro залишилися лічені дні. Тому не дивно, що з кожним днем з‘являється все більше інформації про новинку. Зокрема, у мережу виклали дані тесту гаджета у популярному бенчмарку.

Індійський інсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter опублікував результати тестування нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro в популярному бенчмарку Geekbench.

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Бенчмарк підтверджує, що Xiaomi Mi 9T Pro - копія Redmi K20 Pro, але з орієнтуванням на світовий ринок. Смартфон побудований на базі однокристальної системи Snapdragon 855 від Qualcomm.

Xiaomi Mi 9T Pro проходить під кодовою назвою Raphael, яка була і у Redmi K20. Об'єм оперативної пам'яті протестованого пристрою становить 8 ГБ.

При використанні одного процесорного ядра однокристальної системи Snapdragon 855 результат склав 3453 бали. У багатопотоковому режимі пристрій набрало 10363 бали.

Xiaomi Mi 9T Pro показав пристойний результат - фото 332741

Офіційний анонс Xiaomi Mi 9T Pro відбудеться наступного тижня, 12 червня.

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Джерело: geekbench
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