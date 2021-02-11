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Названий найрейтинговіший епізод серіалу в історії Netflix

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Netflix - фото 1
Netflix

Стало відомо, який епізод став найбільш рейтинговим на просторах американської компанії Netflix. Варто подивитися!

Найпопулярнішою виявилася фінальна серія серіалу "Хід королеви".

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Повідомляється, що рейтинг цієї серії на знаменитому стрімінговому сервісі склав 9,4 бала. Також відомо, що в трійку лідерів рейтингу увійшла і друга серія цього серіалу. На другому місці опинився останній епізод проєкту "Я ніколи не ...", який оцінили в 8,9 бала.

В кінці минулого року також повідомлялося, що проєкт "Хід королеви" не тільки виявився і найбільш популярним мінісеріалом на просторах Netflix, а ще й завоював найбільшу кількість переглядів за всю історію існування сервісу. Згідно з офіційними даними, за перші 28 днів після публікації, "Хід королеви" подивилися понад 60 мільйонів користувачів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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