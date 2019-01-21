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Ексклюзивна функція Google стала доступною для всіх смартфонів на Android
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Торік компанія Google представила разом з Android Pie нову функцію Digital Wellbeing, доступну зараз тільки на смартфонах лінійки Pixel та деяких апаратах програми Android One.
Розробники популярного Action Launcher вирішили виправити цю несправедливість, давши доступ до "цифрового добробуту" всім користувачам Android.
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Творці Action Launcher випустили новий додаток ActionDash, який повністю копіює можливості Digital Wellbeing від Google і навіть пропонує більше. Найголовніше, що його можна встановити на будь-який пристрій з Android 5.0 Lollipop або більш новою версією системи. При першому запуску програма вимагає дозволити доступ до даних щодо використання, без яких вона не зможе працювати.
Суть ActionDash полягає у наданні користувачу повного зведення по його взаємодії з пристроєм. У ньому можна подивитися, скільки і якими додатками ви користуєтеся протягом дня або тижня. Доступна детальна статистика за останні 7 днів. Також стане зрозуміло, які програми і скільки разів запускаються, скільки приходить повідомлень від кожної програми і як часто власник розблокує гаджет.
Усі надані ActionDash дані допомагають краще пізнати, на що йде час. Наприклад, якщо людина бачить, що на роботі вона занадто часто і багато сидить у соцмережах, то для підвищення ефективності доступ до них краще обмежити.
Крім того, ActionDash дозволяє відстежити додатки з підвищеною активністю і відключити їх або обмежити роботу у фоновому режимі, щоб поліпшити автономність смартфона.
ActionDash пропонує значно більше можливостей у порівнянні з Digital Wellbeing від Google
ActionDash можна завантажити безкоштовно з Google Play, але частина функцій буде доступною тільки після покупки Plus-версії.
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