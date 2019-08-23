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Названий найпродаваніший б/у смартфон в Україні

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Рейтинг б/у смартфонів - фото 1
Рейтинг б/у смартфонів / thumbs

Платформа OLX поділилася свіжою інформацією щодо продажів б/у смартфонів в Україні. Статистика показала, що iPhone – найбільш продаваний мобільний пристрій в країні.

За даними OLX, лідером ТОП-10 мобільних пристроїв стала Apple, продукцією якої цікавилися 60% користувачів, в той час як Samsung – всього 10%.

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Що ж стосується платформи Android, то Xiaomi виявився лідером серед запитів українців на цій мобільній ОС, посівши друге місце в рейтингу ТОП-10 смартфонів після Apple. Замикають ТОП-5 найбільш продаваних б/у смартфонів Samsung, Xiaomi і Huawei.

Таблиця рейтингу ТОП-10 найбільш продаваних б/у смартфонів в Україні:

Apple 437 млн
Xiaomi 116 млн
Samsung 76 млн
Meizu 31 млн
Huawei 21 млн
LG 9 млн
Lenovo 8 млн
Nokia 7 млн
HTC 5 млн
Sony 4 млн

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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