Названий найприбутковіший гурт за останні 10 років

Ірландський рок-гурт U2 став найприбутковішим гастролюючим музичним колективом за останні 10 років.

Так, колективу з Дубліна вдалося заробити в цілому $1,038 мільярда. При цьому ця цифра ще може зрости до кінця року, оскільки U2 зараз у гастрольному турі по Австралії, Новій Зеландії та країнам Азії.

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Друге місце в списку зайняв британський рок-гурт The Rolling Stones з $929 млн прибутку, а на третьому рядку опинився британець Ед Ширан, який лише трохи поступився колективу під керівництвом Міка Джаггера. Ширану вдалося заробити $922 млн.

У десятку найприбутковіших гастролерів увійшли також американські поп-співачки Тейлор Свіфт ($899 млн) і Бейонсе ($857 млн), рок-гурт Bon Jovi ($836 млн), співзасновник гурту The Batles Пол Маккартні ($813 млн), британський гурт Coldplay ($731 млн), американець Брюс Спрінгстін з гуртом TheE Street Band ($729 млн) і британець Роджер Вотерс ($702 млн).

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