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Названий найпопулярніший бренд у світі

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ТОП-10 найпопулярніших брендів світу - фото 1
ТОП-10 найпопулярніших брендів світу / L'OFFICIEL

У мережі оприлюднили ТОП-10 найпопулярніших модних брендів. Найкращим виробником одягу визнаний італійський модний дім Gucci.

Рейтинг ТОП-10 найпопулярніших брендів склали фахівці платформи Lyst, які спеціалізуються на аналізі споживчого попиту в індустрії моди.

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Gucci - фото 306716
Gucci

На другому місці розташувався бренд дизайнера Вірджіла Абло Off-White. Третій номер у рейтингу дістався Balenciaga. За прогнозами Lyst, італійський бренд Gucci зберігатиме лідируючі позиції ще довго.

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Off-White

ТОП-10 найпопулярніших брендів виглядає так:

  • Gucci
  • Off-White
  • Balenciaga
  • Moncler
  • Fendi
  • Versace
  • Stone Island
  • Vetements
  • Valentino
  • Burberry

Крім того, взуттєвий бренд Veja зберіг популярність завдяки так званому "ефекту Меган Маркл". Після появи герцогині в їх взутті, кількість пошукових запитів бренду зросла на 113%, так Veja став найпопулярнішим брендом взуття.

Ефект Меган Маркл - фото 306715
Ефект Меган Маркл

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Джерело: independent
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