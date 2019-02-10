Названий найпопулярніший бренд у світі

У мережі оприлюднили ТОП-10 найпопулярніших модних брендів. Найкращим виробником одягу визнаний італійський модний дім Gucci.

Рейтинг ТОП-10 найпопулярніших брендів склали фахівці платформи Lyst, які спеціалізуються на аналізі споживчого попиту в індустрії моди.

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Gucci

На другому місці розташувався бренд дизайнера Вірджіла Абло Off-White. Третій номер у рейтингу дістався Balenciaga. За прогнозами Lyst, італійський бренд Gucci зберігатиме лідируючі позиції ще довго.

Off-White

ТОП-10 найпопулярніших брендів виглядає так:

Gucci

Off-White

Balenciaga

Moncler

Fendi

Versace

Stone Island

Vetements

Valentino

Burberry

Крім того, взуттєвий бренд Veja зберіг популярність завдяки так званому "ефекту Меган Маркл". Після появи герцогині в їх взутті, кількість пошукових запитів бренду зросла на 113%, так Veja став найпопулярнішим брендом взуття.

Ефект Меган Маркл

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