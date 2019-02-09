Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду

Gucci опублікували рекламну кампанію весняно-літньої колекції. На кадрах зі зйомок ви можете побачити, яким же був Голлівуд у золоту його епоху.

Серед джерел натхнення були легендарні фільми "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", "Ті, що співають під дощем", "Американець у Парижі" і "Дівчина з обкладинки".

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На знімках, крім речей з весняної колекції, можна побачити класичні сцени зі старих американських мюзиклів.

Автором фото і відео став Глен Лачфорд, макіяж моделям робила Ісамайя Френч, а зачіски – Пол Хенлон.

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