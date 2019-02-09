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Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду

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Gucci потішили новою яскравою рекламою - фото 1
Gucci потішили новою яскравою рекламою

Gucci опублікували рекламну кампанію весняно-літньої колекції. На кадрах зі зйомок ви можете побачити, яким же був Голлівуд у золоту його епоху.

Серед джерел натхнення були легендарні фільми "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", "Ті, що співають під дощем", "Американець у Парижі" і "Дівчина з обкладинки".

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На знімках, крім речей з весняної колекції, можна побачити класичні сцени зі старих американських мюзиклів.

Автором фото і відео став Глен Лачфорд, макіяж моделям робила Ісамайя Френч, а зачіски – Пол Хенлон.

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Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306504

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306505

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306506

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306507

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306508

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306509

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306510

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306511

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306512

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306513

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306514

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306515

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306516

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306517

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306518

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306519

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306520

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306521

Gucci присвятили нову рекламу золотій епосі Голлівуду - фото 306522

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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