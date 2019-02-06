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Названий найнебезпечніший алкогольний напій

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Захоплення пивом призводить до виражених змін особистості - фото 1
Захоплення пивом призводить до виражених змін особистості / Hyser

Дослідники пояснили, чому звичайне пиво набагато небезпечніше і шкідливіше за горілку. Саме смак пива викликає викид в організмі гормону дофаміну.

Алкоголь входить у ТОП-5 психоактивних речовин з найвищим потенціалом – здатністю викликати залежність.

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На формування залежності від алкоголю впливають спадковість і частота вживання спиртного. Крім того, найчастіше впадають в залежність люди інфантильні, з яскраво вираженим впливом нудьги і "сірості життя".

Найнебезпечнішим алкогольним напоєм виявилося пиво. Саме воно найсильніше діє на викид дофаміну в систему. Крім того, негативний вплив на мозок чинять напої з високим вмістом кофеїну, тобто енергетики. Їх дію на організм людини порівняли з дією кокаїну. Захоплення пивом, за словами наркологів, призводить до виражених змін особистості, поведінки, психології та, як результат, загального фізичного здоров'я людини.

Пиво найсильніше діє на викид дофаміну в систему - фото 306001
Пиво найсильніше діє на викид дофаміну в систему

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Джерело: iflscience
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