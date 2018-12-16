Креативний бородань випив пиво і розвеселив Reddit

У мережі не можуть втримати сміх через винахідливість хлопця, який непомітно випив чуже пиво.

На платформі Reddit користувач з ніком bfb95 поділився відео з геніальним бороданем, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 8 годин допис зібрав понад 85 тис. переглядів та більш як 1,5 тис. коментарів. А все тому, що на записі можна побачити, як хлопець непомітно випиває пиво іншого хлопця, який саме фліртує з дівчиною.

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