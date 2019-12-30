Названий наймолодший мільярдер 2019 року: спокусливі фото

Журнал Bloomberg назвав американську модель Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером у світі. Подивіться на фото красуні!

Американська модель і учасниця реаліті-шоу Сімейство Кардашян 22-річна Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в рейтингу Bloomberg.

І ще: Disney у 2019 році накосила шалену суму, заробивши 80% усіх голлівудських грошей

Дівчина заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics і пізніше продала 51% її акцій за 600 мільйонів доларів. Видання зазначає, що за 2019 рік багаті люди світу стали ще багатшими на 1,2 трильйона доларів, що на 25% більше, ніж у них було на кінець 2018 року. Водночас з 500 найбагатших людей світу у 52 скоротилися доходи.

Гортайте фотогалерею:

Раніше повідомлялося, що засновник Microsoft Білл Гейтс повернув собі титул найбагатшої людини на планеті.

Читайте також: ТОП-10 музичних альбомів 2019 року за версією People