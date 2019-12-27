Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Disney у 2019 році накосила шалену суму, заробивши 80% усіх голлівудських грошей

  • 15
8 з 10 найкасовіших фільмів від Disney - фото 1
8 з 10 найкасовіших фільмів від Disney

Фанати фільмів Disney, які вийшли на великі екрани, принесли компанії шалені гроші. Принаймні, про це свідчать дані. Сама ж Disney змогла заробити 80% усіх голлівудських грошей у цьому році. Цифра дійсно вражає!

"Месники", "Король Лев", "Капітан Марвел", "Аладдін", "Холодне серце 2", "Історія іграшок 4" і, звісно ж, останні "Зоряні війни" – Disney практично монополізувала кінопрокат наших днів.

І ще: Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги

Disney створив вісім з десяти найбільш "жирних" фільмів року, і, як відзначають зарубіжні аналітики, "це знаменує собою зсув у створенні потужних, конгломератних кіновиробництв, які можуть стати майбутнім кіно".

Фактично кінотеатрами стануть правити не просто корпорації, а мегакорпорація. За останнє десятиліття Disney придбала Marvel, Pixar і всесвіт Star Wars. Якимось дивом компанія ізолювала себе від величезних провалів, як це було раніше з "Джоном Картером" і "Землею майбутнього".

Нас не бентежить той факт, що у нас є великі блокбастери, які подобаються людям – ось так просто сказав Кевін Мейер, глава споживчого департаменту компанії Disney.

Disney після придбання компанії Fox володіє правами майже на всі з десяти найбільш касових фільмів усіх часів. Це теж приголомшує. Хоча 2020 рік не такий гарячий на новинки, як сталося в останні кілька років, у Disney вийде "Чорна вдова", "Вічні", а також новий "Мулан".

Кінокритики нервують, тому що інші компанії можуть просто почати повторювати диснеївську формулу, і тоді і без того одноманітне голлівудське кіно перетвориться на монотонну кашу. Самі фільми стануть дорожчими, проте їх стане менше.

Тепер погляньте на табличку нижче. З американських хітів прокату лише два не належать Disney: "Джокер" і "Воно 2".

Disney у 2019 році накосила шалену суму, заробивши 80% усіх голлівудських грошей - фото 376800

Читайте також: Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим

Джерело: The Verge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
  • 23 грудня, 16:31
  • 1807
Новорічне меню 2020: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 15:04
  • 1038
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1975437
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз