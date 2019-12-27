Disney у 2019 році накосила шалену суму, заробивши 80% усіх голлівудських грошей

Фанати фільмів Disney, які вийшли на великі екрани, принесли компанії шалені гроші. Принаймні, про це свідчать дані. Сама ж Disney змогла заробити 80% усіх голлівудських грошей у цьому році. Цифра дійсно вражає!

"Месники", "Король Лев", "Капітан Марвел", "Аладдін", "Холодне серце 2", "Історія іграшок 4" і, звісно ж, останні "Зоряні війни" – Disney практично монополізувала кінопрокат наших днів.

І ще: Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги

Disney створив вісім з десяти найбільш "жирних" фільмів року, і, як відзначають зарубіжні аналітики, "це знаменує собою зсув у створенні потужних, конгломератних кіновиробництв, які можуть стати майбутнім кіно".

Фактично кінотеатрами стануть правити не просто корпорації, а мегакорпорація. За останнє десятиліття Disney придбала Marvel, Pixar і всесвіт Star Wars. Якимось дивом компанія ізолювала себе від величезних провалів, як це було раніше з "Джоном Картером" і "Землею майбутнього".

Нас не бентежить той факт, що у нас є великі блокбастери, які подобаються людям – ось так просто сказав Кевін Мейер, глава споживчого департаменту компанії Disney.

Disney після придбання компанії Fox володіє правами майже на всі з десяти найбільш касових фільмів усіх часів. Це теж приголомшує. Хоча 2020 рік не такий гарячий на новинки, як сталося в останні кілька років, у Disney вийде "Чорна вдова", "Вічні", а також новий "Мулан".

Кінокритики нервують, тому що інші компанії можуть просто почати повторювати диснеївську формулу, і тоді і без того одноманітне голлівудське кіно перетвориться на монотонну кашу. Самі фільми стануть дорожчими, проте їх стане менше.

Тепер погляньте на табличку нижче. З американських хітів прокату лише два не належать Disney: "Джокер" і "Воно 2".

Читайте також: Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим