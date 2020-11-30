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Apple Watch попередив свого власника про серйозні проблеми з серцем
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Власник "розумного" годинника Apple Watch, розповів, що функції моніторингу серцевого ритму в гаджеті попередили його про небезпечний недіагностований стан. Гаджет 25-річного Закарі Зіса повідомили про високу частоту пульсу в стані спокою – 210 ударів в хвилину.
Зіс, недавній випускник Університету штату Огайо, боровся з рідкісною хворобою – атаксією Фрідрейха – більшу частину свого життя і був в інвалідному візку з середньої школи. Атаксія Фрідрейха – рідкісне генетичне захворювання, яке може викликати труднощі при ходьбі і впливати на мову і чутливість в руках і ногах.
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Зіс – завзятий користувач Apple Watch, і його годинник попереджав його про високу частоту пульсу в стані спокою – 210 ударів в хвилину. Хлопець не робив ніяких вправ і його пульс не міг підвищитися до таких значень. Як виявилося, Зісу потрібна абляція передсердь, щоб виправити цей стан.
"Apple Watch повідомив мені, що щось не так, але потрібно було звернутися до лікаря за допомогою, щоб побачити, що насправді не так", – сказав він. Після процедури пульс Зіса повернувся до норми, і він каже, що уже відновився приблизно на 90%.
Apple Watch дозволяє встановити поріг повідомлення "Висока частота пульсу". Коли ви це зробите, ваш Apple Watch відправлять push-повідомлення, коли виявлять частоту серцевих скорочень вищу за цей поріг протягом 10 хвилин бездіяльності.
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