Названий найкращий засіб для відновлення зору

Медики вирішили з'ясувати, які продукти потрібно включити в щоденний раціон на сніданок, щоб важкий робочий день в оточенні гаджетів став менш згубним для очей.

Щоб зір був як у орла, а здоров'я як у бика, експерти радять з приходом холодів починати прийом їжі саме зі смузі, бо цей напій – ніщо інше як вітамінний коктейль зі свіжих фруктів і ягід.

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Для тих, хто постійно за ПК, знайдено найкраще поєднання інгредієнтів для підтримки здоров'я очей. До складу цілющого напою мають входити чорниця (близько 200 г), попередньо замочена у воді курага (5 шт), мигдальне молоко (200-400 мл), банан (1-2 шт) і дрібка кардамону або паличка кориці. Всі ці компоненти містять в собі необхідні для підтримки і відновлення якості зору вітаміни С, А і Е. У куразі міститься необхідний каротин, а чорницю здавна прийнято вважати головними ліками для очей. З її допомогою можна позбутися запалення, почервоніння очей.

Такий сніданок можна вважати універсальним рішенням проблеми 21 століття. Важливо тільки попередньо переконатися, що жодні з компонентів смузі не викликають алергічної реакції у організму.

Смузі з чорниць

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