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Названий найкращий сік, що допомагає нормалізувати тиск

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Сік - фото 1
Сік / pinterest

Нормалізувати кров'яний тиск допомагають не тільки ліки, а й певні продукти. За словами вчених, одним з таких продуктів є звичайний сік.

За словами фахівців, споживання гранатового соку допомагає знижувати систолічний (верхній) показник артеріального тиску. Зокрема, такий ефект дає щоденне вживання гранатового соку в кількості 150 мл. Про це пише webmd.

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Експерти відзначають, що регулярне вживання такого соку знижує високий артеріальний тиск, а також він допомагає відновити порушену функцію кровоносних судин до рівня здорових. Самі ж гранати допомагають при високому рівні холестерину, запаленнях, високому тиску, гіперглікемії (підвищений вміст цукру в крові) та інших захворюваннях. У гранатовому соку міститься більше антиоксидантів, ніж у червоному вині та зеленому чаї. Також доведена його здатність боротися з раком і потужний протизапальний ефект.

Оскільки гранатовий сік добре впливає на кров'яний тиск, логічно, що він зміцнює здоров'я серця. Високий вміст антиоксидантів допомагає підтримувати серце здоровим. При цьому з одного великого граната можна отримати чверть або половину склянки соку. Найбільш поживна частина плода – це насіння, тому сік виготовляється з нього.

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