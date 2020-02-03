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Названий найкращий незалежний фільм року
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На кінофестивалі незалежного кіно Санденс обрали найкращий незалежний фільм року. Престижну премію взяла драма Мінарі режисера Лі Айзека Чуна.
Стрічці також дісталася перемога в номінації Приз глядацьких симпатій.
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Лі Айзек Чун навчався в престижному Єльському університеті на біологічному факультеті. На старших курсах захопився кіно і кинув навчальний заклад. Він зняв фільми Життя вдалося, День визволення та інші. Картина оповідає про корейську сім'ю, яка переїжджає в американський штат Арканзас, щоб купити там ферму.
Найкращим режисером у категорії Американське ігрове кіно стала Рада Бланк за комедію 40-річна версія. Санденс – це найбільший фестиваль незалежного кіно в США. Його в 1981 році заснував актор Роберт Редфорд.
Зазначимо, що українська режисерка-документалістка Ірина Цілик отримала приз кінофестивалю Sundance за найкращу режисуру документального фільму. Українка отримала нагороду за фільм "Земля блакитна, як апельсин", ця картина – її повнометражний дебют.
Стрічка розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають вже шостий рік.
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