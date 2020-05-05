Названий найкращий напій для підвищення чоловічої сили

Цей національний напій Єгипту з древніх часів привертає увагу своїм приємним, трохи кислуватим смаком і насиченим кольором. А ще він має дуже важливу для чоловіків властивість.

Каркаде, або "напій богів", може знизити рівень небезпечного холестерину, допомогти при проблемах зі шлунком і підшлунковою залозою.

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Серед корисних властивостей чаю – зміцнення нервової системи і емоційного фону. При дослідженні особливо ефективним було його включення в раціон в групі людей 40 років і старше. В учасників експерименту відзначалося поліпшення стану судин, очищення від шлаків, зниження ризику хвороб серця.

Крім того, цей популярний напій допоможе знизити підвищений тиск і поліпшити потенцію. Чай продовжує тривалість статевого акту і підсилює лібідо при вживанні трьох чашок червоного чаю на день. Важливо також правильно заварювати квітки гібіскусу. Крім традиційного способу, можна заливати сухі квіти на ніч: тривале настоювання підвищує корисні властивості чаю каркаде.

Королівський чай каркаде

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