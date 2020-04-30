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Названий найкращий матеріал для саморобних масок

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Маски - фото 1
Маски / phys

Американські вчені підтвердили, що саморобні тканинні маски можуть бути ефективні проти вірусних інфекцій та назвали найкращу комбінацію матеріалів для їх виготовлення.

Фахівці вивчили здатність звичайних тканин затримувати частинки аерозолів розміром від 10 нанометрів до 6 мікрометрів.

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Найбільшу ефективність показала комбінація одного шару щільної бавовняної тканини з двома шарами шифону. Маска з такого матеріалу затримувала 80-99% часток (в залежності від їх розміру). Такі маски близькі за ефективністю до респіраторів стандарту N95. Заміна шифону натуральним шовком або фланеллю дала аналогічні результати.

Щоб маска виконувала своє призначення, необхідно дотримуватися важливої умови: маска повинна щільно прилягати до обличчя. Автори дослідження відзначають, що навіть невеликий зазор зменшує ефективність всіх масок як мінімум наполовину.

Названий найкращий матеріал для саморобних масок - фото 401042

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Джерело: phys
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