Названий найкращий фільм за версією BAFTA-2021

У Лондоні відбулася 74-а церемонія вручення нагород премії BAFTA за заслуги в області британського та світового кінематографа. Перемогу в номінації Найкращий фільм отримала драматична кінострічка Земля кочівників.

Цей фільм став тріумфатором вечора, оскільки отримав чотири статуетки з семи номінацій. "Земля кочівників" стала найкращим фільмом, а також здобула перемогу в категоріях: "Найкращий режисер" (Хлоя Чжао), "Найкраща жіноча роль" (Френсіс Макдорманд) і "Найкраща операторська робота". Про це повідомили в інстаграмі BAFTA.

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Відзначимо, що прем'єра "Землі кочівників" відбулася 11 вересня 2020 року на 77-му Венеціанському кінофестивалі, де вона завоювала головний приз, "Золотого лева". Сюжет кінострічки розгортається навколо 60-річної жінки Ферн, яка залишається без роботи, до того ж її позбавляють житла. Все це відбувається на тлі економічної кризи, коли в маленькому містечку, де проживала жінка закривається єдине підприємство. І що ж їй робити? Ферн сідає в фургон і вирушає в дорогу, усвідомлюючи, що попереду незвідане, а позаду залишається все життя.

Фільм отримав загальне визнання від критиків за режисуру, сценарій, монтаж, операторську роботу і акторську гру, особливо Френсіс Макдорманд.

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