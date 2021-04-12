Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Названий найкращий фільм за версією BAFTA-2021

  • 38
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

У Лондоні відбулася 74-а церемонія вручення нагород премії BAFTA за заслуги в області британського та світового кінематографа. Перемогу в номінації Найкращий фільм отримала драматична кінострічка Земля кочівників.

Цей фільм став тріумфатором вечора, оскільки отримав чотири статуетки з семи номінацій. "Земля кочівників" стала найкращим фільмом, а також здобула перемогу в категоріях: "Найкращий режисер" (Хлоя Чжао), "Найкраща жіноча роль" (Френсіс Макдорманд) і "Найкраща операторська робота". Про це повідомили в інстаграмі BAFTA.

І ще: Ті, хто бажають моєї смерті: дивіться трейлер нового фільму з Анджеліною Джолі

Відзначимо, що прем'єра "Землі кочівників" відбулася 11 вересня 2020 року на 77-му Венеціанському кінофестивалі, де вона завоювала головний приз, "Золотого лева". Сюжет кінострічки розгортається навколо 60-річної жінки Ферн, яка залишається без роботи, до того ж її позбавляють житла. Все це відбувається на тлі економічної кризи, коли в маленькому містечку, де проживала жінка закривається єдине підприємство. І що ж їй робити? Ферн сідає в фургон і вирушає в дорогу, усвідомлюючи, що попереду незвідане, а позаду залишається все життя.

Фільм отримав загальне визнання від критиків за режисуру, сценарій, монтаж, операторську роботу і акторську гру, особливо Френсіс Макдорманд.

Це цікаво: Актор, котрий зіграв Люциуса Малфоя, розповів, чому його діти не дивилися Гаррі Поттера

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини