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Названий найкращий бренд авто за залишковою вартістю машини

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Lexus RZ 450e - фото 1
Lexus RZ 450e / automoto

Американська аналітична агенція J.D. Power назвала автовиробника Lexus лідером преміального сегмента у щорічному рейтингу залишкової вартості автомобілів.

Офіційний представник агенції Ерік Лайман зазначив, що успіх Lexus підтверджує лідерство японського бренду в автоіндустрії за залишковою вартістю, пише discover-lexus.

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Перше місце Lexus у рейтингу обумовлено високою якістю автомобілів, яка забезпечує їм стійку популярність на вторинному ринку, зазначає виробник. Одним з факторів надійності моделей Lexus виступає високий рівень обслуговування в офіційних сервісних центрах бренду: клієнти впевнені у професіоналізмі фахівців сервісу та використанні оригінальних запасних частин, що допомагає прогнозувати та оптимізувати витрати на обслуговування авто.

До речі, у листопаді 2021 року Lexus зайняв перший рядок й у рейтингу надійності від американського видання Consumer Reports. У 2021 році за результатами опитування клієнтів офіційних сервісних центрів преміальних автобрендів Lexus став лідером за двома ключовими показниками – доступною вартістю оригінальних запасних частин та клієнтоорієнтованістю персоналу.

Названий найкращий бренд авто за залишковою вартістю машини - фото 490680

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