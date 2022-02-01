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Названий найкорисніший вид солі

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Сіль - фото 1
Сіль / profile

У деяких видах солі міститься більше мікроелементів, інші при обробці втрачають всі корисні властивості. Як не помилитись у виборі?

Сіль – найдавніша спеція, білі маленькі кристали, без яких не обходиться приготування жодної страви, пише classmedia.

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Проте найкориснішою для здоров'я назвали рожеву гімалайську сіль.

Її добувають у передгір'ях Гімалаїв, а також у регіоні Пенджаб (Пакистан). До складу рожевої солі крім натрію входять йод, залізо, калій, кальцій, магній. Вона не піддається промисловому обробленню, тому є найчистішою.

Гімалайська сіль може містити від 70 до 85 елементів. У звичайній солі лише хлорид натрію. Таку кількість корисних речовин вчені пояснюють походженням солі, коли відбувалися переміщення континентів, вона збагачувалась, змішуючись з вулканічною магмою.

Названий найкорисніший вид солі - фото 494617
Названий найкорисніший вид солі

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