Чи можна їсти яйця з подвійними жовтками: пояснення експертів

Мабуть, кожному під час готування яєчні хоч раз траплялися яйця з подвійними жовтками. Експерти ж з'ясували, чи не шкідливий раптом такий продукт.

Так, фахівці переконані, що яйця з двома жовтками несуть молоді курчата, тому що їхня репродуктивна система ще не повністю дозріла. Також це може траплятися і тоді, коли птиця наближається до кінця свого репродуктивного циклу, пише Times of India.

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Втім, якщо вам раптом попався такий незвичайний продукт, викидати його не варто – яйця із двома жовтками повністю безпечні для здоров'я. І логічно, що вони мають інше співвідношення білка та жовтка: у них міститься вдвічі більше білка, холестерину та інших подібних поживних речовин, ніж у звичайних яйцях.

Але два жовтки – це ще не межа. Траплялися випадки, коли люди спостерігали і три, і навіть чотири жовтки. А згідно з Книгою рекордів Гіннеса, ще у 1971 році в США власниця птахоферми, виявила яйце з 9 жовтками.

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