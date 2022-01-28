Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Чи можна їсти яйця з подвійними жовтками: пояснення експертів

  • 180
Чи можна їсти яйця з подвійними жовтками: пояснення експертів - фото 1

Мабуть, кожному під час готування яєчні хоч раз траплялися яйця з подвійними жовтками. Експерти ж з'ясували, чи не шкідливий раптом такий продукт.

Так, фахівці переконані, що яйця з двома жовтками несуть молоді курчата, тому що їхня репродуктивна система ще не повністю дозріла. Також це може траплятися і тоді, коли птиця наближається до кінця свого репродуктивного циклу, пише Times of India.

І ще: Чим замішувати омлет та коли його перевертати: важливі нюанси для ідеального сніданку

Втім, якщо вам раптом попався такий незвичайний продукт, викидати його не варто – яйця із двома жовтками повністю безпечні для здоров'я. І логічно, що вони мають інше співвідношення білка та жовтка: у них міститься вдвічі більше білка, холестерину та інших подібних поживних речовин, ніж у звичайних яйцях.

Але два жовтки – це ще не межа. Траплялися випадки, коли люди спостерігали і три, і навіть чотири жовтки. А згідно з Книгою рекордів Гіннеса, ще у 1971 році в США власниця птахоферми, виявила яйце з 9 жовтками.

Чи можна їсти яйця з подвійними жовтками: пояснення експертів - фото 494095

Читайте також: Секретний рецепт ідеального класичного бісквіта

пропозиції партнерів
Новини