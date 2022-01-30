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8 порад для здорового сну, про які варто знати кожному

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Як повернути сон у норму - фото 1
Як повернути сон у норму / Kinga Cichewicz on Unsplash

Сон є дуже важливою складовою якісного та здорового життя, адже від нього залежить фізичне та моральне самопочуття. Тому ловіть важливі поради, як зробити нічний відпочинок справді повноцінним.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу фахівці нагадали про важливість сну і те, як зробити його якісним.

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Достатня кількість сну допомагає покращити якість життя, зміцнити фізичне та психічне здоров'я, а також стимулює центральну нервову систему працювати коректно.

"Нестача сну робить нас дратівливими, може негативно впливати на мислення, увагу, швидкість реакції, креативність, здатність працювати і навчатися, спілкуватися з іншими, контролювати емоції й поведінку тощо. Дефіцит сну також пов’язують із розвитком депресивних станів", – наголошують фахівці.

Andisheh A on Unsplash - фото 494366
Andisheh A on Unsplash

Як покращити якість сну:

  1. Уникайте яскравого світла перед нічним відпочинком;
  2. Відмовляйтесь від надто ситної вечері;
  3. Обов'язково провітрюйте спальню перед сном;
  4. Відмовтесь від гаджетів за 30-60 хвилин до сну;
  5. Надавайте перевагу вільному та комфортному одягу для сну;
  6. Створіть свій режим: лягайте та прокидайтесь щодня в один і той же час;
  7. Не ігноруйте фізичну активність вдень;
  8. Введіть ритуал заспокоєння та розслаблення ввечері. Це можуть бути медитація, самомасаж, читання паперових книг, ванна, дихальні вправи.

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