Названий найкорисніший вид м'яса для чоловічого здоров'я

Лікарі кажуть: не всяке м'ясо корисне. І це стосується не тільки різновидів м'яса, але і того, як цей продукт готують.

Дієтологи і нутриціологи стверджують, що найбільш "чоловіче" м'ясо – це яловичина. Найкраща яловичина – молода, тобто телятина. У цьому м'ясі калорій менше всього, а корисних речовин більше. При цьому в яловичині багато мінеральних речовин (цинк, калій, залізо та ін.), вітамінів (РР, В, Е).

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А ось свинина є продуктом висококалорійним: в ній багато жиру, що робить цей продукт небажаним для щоденного вживання, тим паче у великих кількостях. Холестерини і ліпіди – речовини не найкорисніші для чоловічого організму. Але трохи пісної свинини нікому не зашкодить. Іноді можна і жирної, але не часто.

Баранина – традиційне м'ясо Сходу і Азії. Його цінують за найнижчий вміст холестерину, тому баранчик корисний для серцево-судинної системи. Крім того, випасають худобу на чистих пасовищах, тому таке м'ясо вважається найчистішим у екологічному плані.

Нарешті, курятина – чемпіон бюджетного раціону, і не тільки: м'ясо курки дуже багате білком і при цьому в ньому мало калорій. Тому його вибирають бодибілдери, щоб швидше нарощувати м'язову масу, і чоловіки, у яких немає часу довго стояти біля плити.

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