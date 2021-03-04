Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Названий найкорисніший вид м'яса для чоловічого здоров'я

  • 45
М'ясо - фото 1
М'ясо / profile

Лікарі кажуть: не всяке м'ясо корисне. І це стосується не тільки різновидів м'яса, але і того, як цей продукт готують.

Дієтологи і нутриціологи стверджують, що найбільш "чоловіче" м'ясо – це яловичина. Найкраща яловичина – молода, тобто телятина. У цьому м'ясі калорій менше всього, а корисних речовин більше. При цьому в яловичині багато мінеральних речовин (цинк, калій, залізо та ін.), вітамінів (РР, В, Е).

І ще: Буває як у чоловіків, так і у жінок: як позбутися пивного живота

А ось свинина є продуктом висококалорійним: в ній багато жиру, що робить цей продукт небажаним для щоденного вживання, тим паче у великих кількостях. Холестерини і ліпіди – речовини не найкорисніші для чоловічого організму. Але трохи пісної свинини нікому не зашкодить. Іноді можна і жирної, але не часто.

Баранина – традиційне м'ясо Сходу і Азії. Його цінують за найнижчий вміст холестерину, тому баранчик корисний для серцево-судинної системи. Крім того, випасають худобу на чистих пасовищах, тому таке м'ясо вважається найчистішим у екологічному плані.

Нарешті, курятина – чемпіон бюджетного раціону, і не тільки: м'ясо курки дуже багате білком і при цьому в ньому мало калорій. Тому його вибирають бодибілдери, щоб швидше нарощувати м'язову масу, і чоловіки, у яких немає часу довго стояти біля плити.

Названий найкорисніший вид м'яса для чоловічого здоров'я - фото 450157

Це цікаво: Чому не варто щодня їсти хліб

Джерело: profile
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
  • 31 cічня, 16:45
  • 124
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 лютого, 19:19
  • 957
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2843298
Загрузка...
Новини