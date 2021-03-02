Буває як у чоловіків, так і у жінок: як позбутися пивного живота

Така неприємна проблема як пивний живіт виникає через неправильне харчування і малорухливий спосіб життя. Як цього позбутися?

Щоб позбутися пивного живота, варто запрограмувати себе на рішучу і тривалу роботу над собою. Однак є кілька способів, які можуть прискорити процес формування стрункого живота.

І ще: Кількість цукру зашкалює: 5 смачних фруктів, якими не варто зловживати

Так знизити вагу допоможе прохолодне повітря в кімнаті. Зазвичай люди з надмірною вагою звикли бути в теплих приміщеннях. Якщо ж температура повітря знизиться хоча б на кілька позначок, наш організм почне підтримувати необхідну температуру самостійно, при цьому спалюючи калорії. Цей спосіб був винайдений вченими Університетського коледжу Лондона.

Другий спосіб, також пов'язаний з температурами – контрастний душ і обливання холодною водою. В такому випадку ми створюємо для організму стрес, тим самим змушуємо його працювати і витрачати енергію. Перепад температур запускає механізми, які прискорюють кровообіг і процес травлення.

Третій спосіб – пити воду з льодом. Такий напій спалює на 70 кілокалорій більше, ніж вода звичної для нас температури. До того ж якщо хочете мати струнке тіло, пити воду доведеться часто.

Це цікаво: Чому не варто щодня їсти хліб