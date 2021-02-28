Чому не варто щодня їсти хліб

Чому не можна їсти булочки кожен день

Регулярне вживання випічки та канапок не найкраще позначається не лише на фігурі, а й на стані здоров'я. Чому краще відмовитись від хліба у щоденному раціоні – читайте далі.

Науковці дійшли до висновку, що надмірна любов до хліба та інших продуктів з білого борошна є дуже шкідливою звичкою, яка збільшує ймовірність інфарктів та погіршує стан серця.

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"У людей, які вживають понад 350 грамів продуктів з білого борошна у день, ризики передчасної смерті від наслідків серцевих захворювань на 27% вищі, аніж у тих, хто їсть менше як 50 грамів таких продуктів", – наголошують вчені.

Це підтвердило і дослідження за участю майже 150 тисяч людей з 21 країни. Експерти проаналізували їх стан здоров'я та харчові звички за останні 9 років та виявили, що кількість борошняних смаколиків чітко пов'язана з показниками артеріального тиску.

Річ у тому, що хліб, булки, млинці, макарони та інші продукти з очищеного борошна не мають корисних вітамінів та мінералів, тому приносять тільки "пусті" калорії. Через це рівень цукру в крові постійно змінюється, погіршуючи стан серцево-судинної системи. Тому фахівці радять уникати продуктів з білого борошна або замінити їх у раціоні на цільнозернові.

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