Названий найкорисніший мед в Україні

Фахівці провели дослідження цілющих властивостей різних сортів меду. Дізнайтеся, який саме мед має найвищі антибактеріальні властивості.

Метою дослідження вчених була оцінка антибактеріальної активності меду різного регіонального та ботанічного походження.

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Для цієї мети відібрали 41 зразок меду відразу після викачування з різних регіонів України: соняшниковий, акацієвий, ріпаковий, липовий, коріандровий тощо. Соняшниковий переміг усіх! Український соняшниковий мед знищує кишкову паличку, золотистий стафілокок, сальмонелу і лістерію.

Медики, у свою чергу, підтверджують, що у меду з соняшнику багато корисних властивостей: нормалізує перистальтику, покращує стан нігтів і волосся, роботу серця, знімає запалення, ще й омолоджує організм. Головне – не переборщувати з кількістю. Все добре в міру.

Користь меду

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