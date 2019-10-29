Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін

Названий найкорисніший мед в Україні

  • 5
Мед - фото 1
Мед / healthline

Фахівці провели дослідження цілющих властивостей різних сортів меду. Дізнайтеся, який саме мед має найвищі антибактеріальні властивості.

Метою дослідження вчених була оцінка антибактеріальної активності меду різного регіонального та ботанічного походження.

І ще: Природний енергетик: цей фрукт може замінити каву

Для цієї мети відібрали 41 зразок меду відразу після викачування з різних регіонів України: соняшниковий, акацієвий, ріпаковий, липовий, коріандровий тощо. Соняшниковий переміг усіх! Український соняшниковий мед знищує кишкову паличку, золотистий стафілокок, сальмонелу і лістерію.

Медики, у свою чергу, підтверджують, що у меду з соняшнику багато корисних властивостей: нормалізує перистальтику, покращує стан нігтів і волосся, роботу серця, знімає запалення, ще й омолоджує організм. Головне – не переборщувати з кількістю. Все добре в міру.

Користь меду - фото 364527
Користь меду

Читайте також: Створена зубна щітка з штучним інтелектом

Джерело: healthline
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • 27 жовтня, 17:50
  • 284
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 806
Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів
  • 27 жовтня, 11:26
  • 724
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа