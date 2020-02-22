Названий найкорисніший гарнір

Американські вчені довели, що є картопля на гарнір набагато корисніше, ніж крупи. До таких висновків прийшли фахівці з Університету штату Пенсильванія.

Вони провели експеримент, в якому взяли участь дві групи добровольців.

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Одній протягом чотирьох тижнів давали гарнір з круп. Другу групу годували приготованою на пару або запеченою картоплею. У дослідженнях брали участь абсолютно здорові люди.

Через місяць після початку експерименту фахівці виміряли в учасників такі показники як рівень глюкози, інсулін, холестерин і артеріальний тиск. З'ясувалося, що добровольці, які їли картоплю мали кращі показники, ніж ті, хто харчувався макаронами або рисом.

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