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Названий найкорисніший гарнір

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Картопля - фото 1
Картопля / lavanguardia

Американські вчені довели, що є картопля на гарнір набагато корисніше, ніж крупи. До таких висновків прийшли фахівці з Університету штату Пенсильванія.

Вони провели експеримент, в якому взяли участь дві групи добровольців.

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Одній протягом чотирьох тижнів давали гарнір з круп. Другу групу годували приготованою на пару або запеченою картоплею. У дослідженнях брали участь абсолютно здорові люди.

Через місяць після початку експерименту фахівці виміряли в учасників такі показники як рівень глюкози, інсулін, холестерин і артеріальний тиск. З'ясувалося, що добровольці, які їли картоплю мали кращі показники, ніж ті, хто харчувався макаронами або рисом.

Названий найкорисніший гарнір - фото 387704

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Джерело: lavanguardia
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