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Названий найгарніший смартфон 2019 року

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Meizu 16s Pro - фото 1
Meizu 16s Pro / ixbt

В кінці серпня компанія Meizu представила новий флагманський смартфон Meizu 16s Pro. А тепер його нагородили престижною китайською премією.

Отже, Meizu 16s Pro отримав премію Swan Award 2019, ставши переможцем в номінації Найкращий естетичний дизайн смартфона. Хоча в цьому році у нього було дійсно багато гідних конкурентів.

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Нагадаємо, Meizu не стала йти на поводу у моди і додавати в 16s Pro вирізи-крапельки, дірки або чубчики. Ніяких вирізів і отворів тут немає – лише невеликі рамки зверху і знизу.

Також флагман отримав 6.2-дюймовий FHD + Super AMOLED дисплей, скляний корпус і потрійну основну камеру з нижнім модулем в металевому обрамлені. На вибір є біла, чорна, смарагдова і перламутрова модель.

Названий найгарніший смартфон 2019 року - фото 366942

Названий найгарніший смартфон 2019 року - фото 366943

Названий найгарніший смартфон 2019 року - фото 366944

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Джерело: gizchina
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