Названий найдешевший європейський електромобіль

Оголошена заводська ціна найдешевшого електромобіля Європи. Вартість машини у Франції становить від 16 990 євро, а з урахуванням субсидій 12 403 євро.

До слова, до цього ціна Dacia Spring була оголошена лише в Угорщині: ще в жовтні стало відомо, що там машину оцінили в 6 490 000 форинтів, що еквівалентно 17,7 тис. євро (з урахуванням місцевих субсидій 3 990 000 форинтів / 10 900 євро). Але оскільки в цій країні діє підвищений ПДВ, ця цифру складно було продукувати на інші ринки ЄС. Про це пише insideevs.

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Dacia Spring скромний електрокар, характеристики якого повністю відповідають вартості. Машина оснащена електродвигуном потужністю 33 кВт / 45 к.с. (125) Нм, її максимальна швидкість складає 125 км / год, а запас ходу на одному заряді від акумулятора місткістю 26,8 кВтг – 225 км в змішаному циклі і 295 км в місті по WLTP.

Повна зарядка батареї від домашньої розетки 220 В займає менш як 14 годин, а за допомогою терміналу Wallbox на 7,4 кВт – 5 годин. Також є швидка зарядка постійного струму потужністю 30 кВт – до 80% менш ніж за одну годину. Габарити Dacia Spring 3734 х 1770 х 1516 мм, колісна база – 2423 мм. Об'єм багажника – 300 літрів, при складених задніх сидіннях – близько 600 літрів.

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