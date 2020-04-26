Названий найбільш шкідливий сніданок: усі ним грішать

Фахівці склали список продуктів, які не рекомендують вживати вранці на порожній шлунок.

Найшкідливіший сніданок, на думку вчених, містить гострі і копчені продукти, які багато людей охоче їдять вранці. Мова, зокрема, йде про продукцію з переробленого м'яса, яку часто використовують для бутербродів.

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Чому не варто пити натщесерце свіжовичавлені соки? Майже у всіх цих соках є кислоти, що стимулюють вироблення травних ферментів. Але якщо в шлунку немає їжі, то дія таких ферментів може викликати нудоту, пронос, газоутворення.

Також, до речі, не варто захоплюватися питвом води з лимоном натщесерце, такий експеримент може призвести до опіків стравоходу. Крім того сніданок не має містити десертів, печива. З'їдені на порожній шлунок, вони спровокують викид в кров відразу великої кількості інсуліну. Регулярно починаючи свій перший прийом їжі з чогось солоденького, ви розгойдуєте свою підшлункову залозу і підвищуєте ризик діабету.

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