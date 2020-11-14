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Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
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Дослідження, проведене співробітниками Школи медицини університету Бостона (США), дозволило виявити найпростіший і найбільш результативний спосіб продовжити життя.
Як з'ясували вчені, цей спосіб лежить в площині психології – розраховувати на довге і дієздатне життя можуть оптимісти.
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Люди з позитивним настроєм, як показала наукова робота, помітно частіше доживають до похилого віку, і, при цьому, звичайно зберігають дієздатність. Песимісти, відповідно, вмирають раніше на 11-15 відсотків. Але чому так? Вчені говорять, що є кілька факторів.
"Оптимісти приділяють більше уваги своєму здоров'ю, а також в цілому більш фізично активні, що дуже важливо для збереження здоров'я в похилому віці. Плюс, в оптимістів менше шкідливих звичок, а їх дієта зазвичай є більш повноцінною. Оптимісти рідше схильні до депресії, у них рідше розвиваються патології серця і судин, а також хронічні хвороби взагалі", – кажуть спеціалісти.
Звісно, не можна просто змінити настрій на позитивний, щоб забезпечити собі максимум здоров'я і років життя. Але задуматися про необхідність позитивних змін в мисленні можна.
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