Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя

Дослідження, проведене співробітниками Школи медицини університету Бостона (США), дозволило виявити найпростіший і найбільш результативний спосіб продовжити життя.

Як з'ясували вчені, цей спосіб лежить в площині психології – розраховувати на довге і дієздатне життя можуть оптимісти.

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Люди з позитивним настроєм, як показала наукова робота, помітно частіше доживають до похилого віку, і, при цьому, звичайно зберігають дієздатність. Песимісти, відповідно, вмирають раніше на 11-15 відсотків. Але чому так? Вчені говорять, що є кілька факторів.

"Оптимісти приділяють більше уваги своєму здоров'ю, а також в цілому більш фізично активні, що дуже важливо для збереження здоров'я в похилому віці. Плюс, в оптимістів менше шкідливих звичок, а їх дієта зазвичай є більш повноцінною. Оптимісти рідше схильні до депресії, у них рідше розвиваються патології серця і судин, а також хронічні хвороби взагалі", – кажуть спеціалісти.

Звісно, не можна просто змінити настрій на позитивний, щоб забезпечити собі максимум здоров'я і років життя. Але задуматися про необхідність позитивних змін в мисленні можна.

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