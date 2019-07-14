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Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам

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Модний колір волосся 2019 - фото 1
Модний колір волосся 2019 / caramel

Ми вже неодноразово знайомили вас зі стильними, трендовими і екстравагантними відтінками волосся, але сьогодні поговоримо про універсальну і природню альтернативу, яка личитиме усім!

Йдеться про натуральний, темний блонд, вибір на користь якого зробили абсолютно різні зовні і за віком голлівудські красуні.

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Скарлетт Йоханссон, Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес, Елізабет Олсен, Джіджі Хадід – це лише маленька частина зірок, які практично не змінюють цього відтінку роками. Вибір дівчат можна зрозуміти, натуральний темний блонд однаково вдало виглядає на світлошкірих і смаглявих, володарках довгої копиці волосся і ультрамодних коротких стрижок. Крім того, у цього відтінку є ще одна вагома перевага, він дуже освіжає будь-який образ без винятку, дозволяючи стати набагато молодшою візуально.

Для натхнення пропонуємо вам добірку найкращих зіркових прикладів, вам залишається лише зберегти фото і показати його своєму стилістові.

Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам - фото 340795

Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам - фото 340796

Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам - фото 340797

Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам - фото 340798

Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам - фото 340799

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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