Названий колір волосся, який підходить абсолютно всім жінкам

Ми вже неодноразово знайомили вас зі стильними, трендовими і екстравагантними відтінками волосся, але сьогодні поговоримо про універсальну і природню альтернативу, яка личитиме усім!

Йдеться про натуральний, темний блонд, вибір на користь якого зробили абсолютно різні зовні і за віком голлівудські красуні.

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Скарлетт Йоханссон, Дженніфер Еністон і Дженніфер Лопес, Елізабет Олсен, Джіджі Хадід – це лише маленька частина зірок, які практично не змінюють цього відтінку роками. Вибір дівчат можна зрозуміти, натуральний темний блонд однаково вдало виглядає на світлошкірих і смаглявих, володарках довгої копиці волосся і ультрамодних коротких стрижок. Крім того, у цього відтінку є ще одна вагома перевага, він дуже освіжає будь-який образ без винятку, дозволяючи стати набагато молодшою візуально.

Для натхнення пропонуємо вам добірку найкращих зіркових прикладів, вам залишається лише зберегти фото і показати його своєму стилістові.

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