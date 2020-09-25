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Названий ключовий компонент розвитку нервової системи

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Вітамін Е - фото 1
Вітамін Е / tgraph

Дослідники прийшли до висновку, що вітамін Е необхідний для правильного розвитку нервової системи.

Вчені спостерігали за розвитком рибок даніо-реріо. Як виявилося, мозок і нервова система рибок, що відчували дефіцит вітаміну Е, формувалися неправильно.

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"Це зовсім дивно: їх мозок абсолютно фізично деформований через нестачу вітаміну Е", – розповіла Марет Трабер з Коледжу громадської охорони здоров'я і гуманітарних наук Університету штату Орегон. За допомогою сучасних методів візуалізації фахівці змогли вивчити дію вітаміну Е на мозку. Як виявилося, без цього вітаміну у ембріонів даніо-реріо неправильно розвивалися нервова система і мозок. Рибки з дефіцитом вітаміну Е вмирали протягом доби після народження.

Вітамін Е у великих кількостях міститься в таких продуктах, як фундук, авокадо, насіння соняшнику, оливки, соняшникова і оливкова олія.

Названий ключовий компонент розвитку нервової системи - фото 427378

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Джерело: eurekalert
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