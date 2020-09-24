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Названі продукти, які рятують від осінньої депресії

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Осінній раціон - фото 1
Осінній раціон / pinterest

Дієтологи назвали список продуктів, які врятують від осінньої депресії і допоможуть зміцнити імунітет. Що ж треба їсти для гарного настрою?

Кожен рік восени через перепад температури загострюються хронічні захворювання і погіршується емоційний стан. Тому фахівці порадили їсти більше продуктів, що містять вітамін C, а саме:

  • шипшина
  • болгарський перець
  • квашена капуста
  • цитрусові фрукти
  • темно-зелені овочі та зелень

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Також важливо не забувати про вітамін Е, який міститься в горіхах, рослинних оліях, авокадо і хлібі з висівками. Дієтологи порадили включати в раціон і білок. Це риба, птиця, телятина і сир.

"Вживайте продукти з антибактеріальними властивостями: цибуля, часник, хрін, буряк, морква, селера. Нашкодити імунітету може дуже жирна і гостра їжа, консервовані та копчені продукти, цукор, сіль, алкоголь. А взагалі, найкращий засіб для зміцнення імунітету, боротьби з вірусами і осінньою апатією це здоровий спосіб життя і гарний настрій", – додали спеціалісти.

Названі продукти, які рятують від осінньої депресії - фото 427172

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Джерело: riamo
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