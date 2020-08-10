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Названий гарнір, який корисно їсти кожен день

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Гарнір - фото 1
Гарнір / bigmir

Нещодавно команда канадських вчених провела дослідження, щоб зрозуміти, як деякі продукти харчування впливають на організм людини.

Експерти назвали гарнір, який здатний знижувати рівень цукру в крові і ймовірність розвитку захворювань серця. Як розповів автор наукової роботи, запобігти деяким хворобам можна, включивши в раціон один натуральний засіб.

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За його словами, людям важливо регулярно вживати бобові на гарнір. Особливо це буде корисно пацієнтам з цукровим діабетом, адже у них підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Це пов'язано з тим, що високий рівень цукру в крові сприяє пошкодженню кровоносних судин, безпосередньо пов'язаних з серцем.

В результаті це може привести до гіпертонії і навіть інсульту. Згідно з твердженнями дослідників, бобові корисні для організму людини білком і основними мікроелементами. Вчені рекомендують ввести в свій раціон нут, сочевицю, горох і боби.

Нут - фото 420014
Нут

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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