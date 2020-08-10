Названий гарнір, який корисно їсти кожен день

Нещодавно команда канадських вчених провела дослідження, щоб зрозуміти, як деякі продукти харчування впливають на організм людини.

Експерти назвали гарнір, який здатний знижувати рівень цукру в крові і ймовірність розвитку захворювань серця. Як розповів автор наукової роботи, запобігти деяким хворобам можна, включивши в раціон один натуральний засіб.

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За його словами, людям важливо регулярно вживати бобові на гарнір. Особливо це буде корисно пацієнтам з цукровим діабетом, адже у них підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Це пов'язано з тим, що високий рівень цукру в крові сприяє пошкодженню кровоносних судин, безпосередньо пов'язаних з серцем.

В результаті це може привести до гіпертонії і навіть інсульту. Згідно з твердженнями дослідників, бобові корисні для організму людини білком і основними мікроелементами. Вчені рекомендують ввести в свій раціон нут, сочевицю, горох і боби.

Нут

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