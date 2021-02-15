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Названий бюджетний фрукт, який поліпшує роботу мозку

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Фрукти - фото 1
Фрукти / pinterest

Спільне дослідження австралійських і німецьких вчених на лабораторних мишах встановило, що природні сполуки фітонутрієнти, що містяться в яблуках і інших фруктах, стимулюють виробництво нових клітин мозку, сприяючи поліпшенню пам'яті і когнітивних функцій.

А ще це смачно і корисно!

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В ході дослідження з'ясувалося, що стовбурові клітини мозку дорослих мишей генерували більше нейронів і були краще захищені від загибелі, якщо в клітинні культури вводили кверцетин або дігідроксібензойну кислоту: фітонутрієнти, які містяться в яблуках.

Згідно з результатами наукової роботи, представленим в журналі Stem Cell Reports, високий вміст окремих фітонутрієнтів стимулюють нейрогенез, процес генерації нових нейронів головного мозку. Команда вчених припускає, що природні сполуки інших фруктів також здатні надавати позитивний вплив на діяльність головного мозку.

Названий бюджетний фрукт, який поліпшує роботу мозку - фото 447854

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Джерело: fresh-mania
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