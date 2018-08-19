У Шотландії виставили на продаж віскі за мільйон доларів

60-річний віскі врожаю 1926 року – напій винятково рідкісний і найвищої якості. Колекціонери готові чекати роками його появи на ринку.

Пляшка шотландського односолодового віскі 60-річної витримки Macallan виставлена ​​на аукціон Bonhams. Напій попередньо оцінений у 700-900 тисяч фунтів (у середньому понад мільйон доларів).

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На пляшці особлива етикетка, створена італійським художником поп-арту Валеріо Адамі.

Віскі було розлито в 12 пляшок в 1986 році і наразі невідомо, скільки з них збереглося. Є дані, що одна пляшка могла бути знищена в результаті землетрусу в Японії в 2011 році. Ще одну могли відкоркувати та випити. У травні на аукціоні в Гонконгу пляшка цього ж віскі пішла з молотка за рекордну ціну – 814 тисяч фунтів (понад $ 1 млн).

Очікують отримати мільйон доларів за пляшку / capitalfm

Нинішній раритет був куплений продавцем у 1994 році на віскарні Macallan. Сума цієї угоди не оголошувалася.

Нинішні торги пройдуть в Единбурзі 3 жовтня.

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