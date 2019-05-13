Ці продукти крадуть нашу енергію

Якщо зі сном у вас все в порядку, однак ви відчуваєте втому, то просто необхідно підкоригувати свій раціон. Експерти склали список продуктів, які сприяють швидкій втомі.

Червоне м'ясо. Вчені досі не прийшли до одностайності: корисне чи шкідливе червоне м'ясо. У ньому начебто безліч корисних мікроелементів, але з іншого боку, воно викликає купу наслідків, які здатні скоротити наше життя. На його перетравлення організм витрачає багато сил.

І ще: Цей популярний напій заважає схуднути

Солодощі. Пластівці, круасани, йогурти та інші підсолоджені продукти містять величезну кількість цукру. Солодощі, якщо з'їсти їх натщесерце, стимулюють роботу підшлункової залози. Вона починає активніше виробляти інсулін, щоб знизити цукор в крові. В результаті після такого сніданку ми відчуваємо не бадьорість, а втому.

Білий хліб. Вплив білого хліба на організм схожий з процесом переварювання солодощів. З'їдаючи ранковий тост, бутерброд або піцу, ви запускаєте роботу підшлункової залози, яка провокує викид інсуліну. Результат рівнозначний, відчуття втоми. Крім того, Американський журнал корисного харчування у 2015 році опублікував цікаве дослідження, згідно з яким споживання великої кількості білого хліба веде до депресії.

Білий хліб сприяє втомі

Жирна їжа. Продукти з високим вмістом жиру викликають втому і підвищують рівень стресу в організмі, бо погано перетравлюються. На цей процес витрачається стільки ж енергії, скільки і надходить з жирами в організм.

Кава. Каву п'ють вранці, щоб прокинутися, в обід, щоб допрацювати до вечора, ввечері, щоб мобілізувати сили для прогулянки з друзями. І якийсь час це працює, але, якщо ви п'єте понад дві чашки кави на день, рівень кофеїну зростає, і це дає зворотний ефект, стає важко, накопичується втома.

Читайте також: Ось як потрібно їсти м'ясо