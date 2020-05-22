Названі вагомі причини частіше їсти полуницю

Пропонуємо вам ознайомитися з головними причинами, чому потрібно їсти більше полуниці.

Запобігає серцево-судинним захворюванням. Полуниця містить антиоксидант, який зменшує запалення тканин, а також знижує рівень холестерину і тригліцеридів. Крім того, вона сприяє зменшенню ризику гіпертонії, бо підвищує еластичність артерій і запобігає їх закорковуванню. Навіть вживання полуниці 2-3 рази на тиждень може знизити ймовірність серцевих нападів і інсультів.

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Зволожує тіло. Завдяки високому вмісту води (близько 92%) полуниця є одним з найбільш зволожуючих продуктів для тіла. У спекотні дні вона не тільки освіжає організм, але і допомагає протидіяти зневоднення. Крім того, це один з найкращих варіантів для спортсменів, оскільки в складі полуниці є незамінні мінерали, які сприяють балансу електролітів в організмі.

Допомагає поліпшити настрій. Полуниця містить вітамін В1, який допомагає боротися з дратівливістю і смутком. Ця речовина засвоюється нервовою системою, стимулюючи її збільшувати вироблення гормонів щастя.

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