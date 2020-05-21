Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названі продукти, які знижують рівень тестостерону

  • 16
Чоловік - фото 1
Чоловік / slovesa

Деякі продукти, наприклад соя, молочні продукти і жири, можуть знижувати рівень тестостерону в організмі.

Як правило, організм виконує ефективну роботу з регулювання гормонів і підтримки рівня тестостерону там, де вони мають бути. Однак деякі продукти можуть заважати цьому процесу, порушуючи баланс гормонів.

І ще: Кому не варто пити кефір ввечері

Соєві продукти. Соєві продукти, наприклад тофу – містить фітоестрогени. Ці сполуки фізично схожі з естрогенами в організмі і функціонують аналогічним чином. Дослідження, проведене в журналі German Medical Science, зазначає, що, хоча вчені вже давно досліджують якості і можливості сої, мало що вдається зрозуміти.

Молочні продукти. Багато людей, які бажають підвищити рівень тестостерону, можуть відмовитися від молочних продуктів. Це може бути пов'язано з тим, що в коров'ячому молоці містяться синтетичні або натуральні гормони, які впливають на рівень тестостерону.

Алкоголь. Той, хто стурбований рівнем тестостерону, може також відмовитися від вживання алкоголю. Це особливо актуально для чоловіків. У дослідженнях також відзначається, що вживання алкоголю викликає підвищення рівня тестостерону у жінок.

Хліб, випічка та десерти. Дослідження, проведене в журналі Nutrients, зв'язало дієту з високим вмістом хліба, випічки та інших десертів з низьким рівнем загального тестостерону у тайваньських чоловіків.

Жири. Тип жиру, який вживає людина, також впливає на рівень тестостерону. Дослідження, проведене в Азіатському журналі андрології, вивчило раціон харчування молодих, здорових чоловіків з точки зору рівня їх гормонів і функції яєчок.

Названі продукти, які знижують рівень тестостерону - фото 405335

Читайте також: Названо наслідки тривалого носіння медичної маски

Джерело: slovesa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1475
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 324
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2313062
Загрузка...
Новини