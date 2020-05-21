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Названі продукти, які знижують рівень тестостерону
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Деякі продукти, наприклад соя, молочні продукти і жири, можуть знижувати рівень тестостерону в організмі.
Як правило, організм виконує ефективну роботу з регулювання гормонів і підтримки рівня тестостерону там, де вони мають бути. Однак деякі продукти можуть заважати цьому процесу, порушуючи баланс гормонів.
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Соєві продукти. Соєві продукти, наприклад тофу – містить фітоестрогени. Ці сполуки фізично схожі з естрогенами в організмі і функціонують аналогічним чином. Дослідження, проведене в журналі German Medical Science, зазначає, що, хоча вчені вже давно досліджують якості і можливості сої, мало що вдається зрозуміти.
Молочні продукти. Багато людей, які бажають підвищити рівень тестостерону, можуть відмовитися від молочних продуктів. Це може бути пов'язано з тим, що в коров'ячому молоці містяться синтетичні або натуральні гормони, які впливають на рівень тестостерону.
Алкоголь. Той, хто стурбований рівнем тестостерону, може також відмовитися від вживання алкоголю. Це особливо актуально для чоловіків. У дослідженнях також відзначається, що вживання алкоголю викликає підвищення рівня тестостерону у жінок.
Хліб, випічка та десерти. Дослідження, проведене в журналі Nutrients, зв'язало дієту з високим вмістом хліба, випічки та інших десертів з низьким рівнем загального тестостерону у тайваньських чоловіків.
Жири. Тип жиру, який вживає людина, також впливає на рівень тестостерону. Дослідження, проведене в Азіатському журналі андрології, вивчило раціон харчування молодих, здорових чоловіків з точки зору рівня їх гормонів і функції яєчок.
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