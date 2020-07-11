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Названі українські ціни кросовера Skoda Kamiq
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Компанія Skoda розповіла про ціни і комплектації нового компактного кросовера Skoda Kamiq, продажі якого нещодавно стартували в Україні.
Найменший представник сімейства кросоверів Skoda пропонують в трьох комплектаціях: Active, Ambition і Style. Крім того, останні два пропонують в трьох варіантах наповнення.
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Лінійка силових агрегатів, доступних для Kamiq в Україні включає 110-сильний атмосферний мотор 1.6 MPI, 115-сильний бензиновий турбомотор TSI об'ємом 1 літр, а також 115-сильний турбодизель TDI аналогічної потужності. Для базової 110-сильною версією доступні 5-ступінчаста механіка або 6-діапазонний автомат. Моделі з турбованим мотором оснащуються 6-ступінчастою МКП або 7-швидкісною роботизованою КП DSG з подвійним зчепленням.
Стартова ціна Kamiq зі 110-сильним мотором і МКП в комплектації Active 463 195 грн, а найдорожчу і максимально укомплектовану версію оцінили в 763 416 грн.
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