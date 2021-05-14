Названі тварини, які дійсно вміють сміятися

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели аналіз вокалізації тварин і прийшли до висновку, що брати наші менші теж вміють сміятися!

Автори дослідження зібрали і проаналізували наукову літературу щодо ігрової поведінки тварин в пошуках згадок про голосові ігрові сигнали, які можна було б прирівняти до людського сміху. Результати дослідження опубліковані в журналі Bioacoustics.

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Як виявилося, схожі вокалізації спостерігалися як мінімум у представників 65 видів. У список увійшли різні примати, домашні корови і собаки, лисиці, тюлені і мангусти, а також три види птахів, включаючи папуг і схожих на сорок ворон-свистунів (лат. Gymnorhina tibicen), які водяться в Австралії.

"Ця робота чудово демонструє, як явище, яке колись вважалося виключно людським, виявилося тісно пов'язаним з поведінкою видів, відокремлених від людини десятками мільйонів років", – зазначив один з авторів дослідження Грегорі Брайант.

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