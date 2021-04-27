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Названі три знаки Зодіаку, які найчастіше проявляють лють

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Найагресивніші знаки Зодіака - фото 1
Найагресивніші знаки Зодіака / scientificamerican

Зляться абсолютно всі, але різні люди по-своєму справляються з гнівом. Астрологиня Сьюзан Тейлор, які знаки Зодіаку найбільше провокують конфлікти.

Гнів – руйнівна емоція, яку дуже важко контролювати і для подолання якої потрібно багато терпіння і сили. Не можна дозволяти йому брати верх над розумом, повідомляє Astrofame.

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Овен

Найзліший знак зодіаку! Цей перший знак гороскопу завжди активний і любить творчість. Однак ці люди часто діють бездумно і ненавидять чекати, склавши руки. Овни дуже нетерплячі, що пояснює безліч причин, за якими вони є найзлішими знаками Зодіаку. Щоб втихомирити свою агресію, необхідно бігати, ходити або займатися важкою атлетикою.

Названі три знаки Зодіаку, які найчастіше проявляють лють - фото 457098

Скорпіон

Скорпіони доволі імпульсивні, підлі і часом різкі. Вони вміють знищувати своїх ворогів. Їх не турбує небезпека, вони необачні і нетактовні. Бойові мистецтва допоможуть направляти свою енергію в корисне русло.

Водолій

Ці люди не звикли вислуховувати чужу думку і зазвичай висміюють інших людей за їхню точку зору. Водолій робить тільки те, що в нього на думці, і часто діє раптово. Щоб позбутися від агресивності і перестати провокувати конфлікти, цьому знаку Зодіаку слід медитувати або подорожувати.

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