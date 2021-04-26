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Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних

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Найсильніші духом люди за знаком Зодіаку - фото 1
Найсильніші духом люди за знаком Зодіаку

Інколи певний набір особливостей людей залежить від їхнього знаку Зодіаку. Тому серед них зустрічаються справді міцні особистості та ті, яким важко даються випробування долі. Хто ж найстійкіший з усіх знаків – читайте далі.

Сильний духом чи слабкий? Астрологи склали рейтинг найстійкіших знаків Зодіаку, яких майже неможливо вибити з колії, передає Радіо Maximum.

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12 місце: Рак

Такі люди дуже чутливі, тому часто саме їхній настрій визначає, яким буде майбутнє. Вони звикли жити від однієї емоційної кризи і до іншої, адже дуже близько до серця беруть все, що відбувається навколо. Тому саме Раків можна назвати найслабшим знаком Зодіаку. Але й вони здатні відкрити свій безстрашний потенціал.

11 місце: Телець

Для них планування є ключовим у всіх справах, що дозволяє Тельцям активно рухатись вперед до своїх цілей. Але будь-які сюрпризи та раптові зміни викликають у них страх і далеко не найприємніші емоції. Ці люди є найстабільнішими з усіх знаків Зодіаку, але не готові до новинок.

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10 місце: Близнюки

Шалений темперамент цих людей захоплює, а вміння генерувати ідеї викликає чимало заздрощів. Однак Близнюки завжди живуть у режимі "надто" і "недо". Через це їм справді для успіху потрібне місце плече, хтось стабільний поряд, хто буде урівноважувати ці перепади.

9 місце: Риби

Дуже терплячі Риби звикли тікати від проблем у свій маленький світ. Для них нормально бути доволі приземленими і водночас захоплюватись мріями. Саме уміння чекати дозволяє їм переживати найважчі миті.

8 місце: Діва

Хоч такі люди і мають неймовірну силу волі, але їм значно простіше кудись втекти. Часто причиною для цього є те, що вони не можуть і не хочуть оцінювати масштабність проблем, з якими стикаються. Їх надто легко зачепити, тому вони й так низько у рейтингу.

7 місце: Терези

Терези готові проламати залізні стіни, але лише за умови, що вони зацікавлені в цьому. Як тільки їхній запал згасає, то вони перетворюються у пухнастих котиків, які не можуть нічого зробити, бо у них лапки. Тому такі люди часто мають цілий багаж із незавершених справ.

Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних - фото 457057

6 місце: Водолій

Ось хто живе у постійному квесті із розв'язанням проблем. Хоч це вдається у них неймовірно, але насправді частина бід може бути створена на пустому місці. Водоліям подобається постійно рухатись, тому їм потрібні чіткі цілі та завдання.

5 місце: Стрілець

Інколи Стрільці нагадують супергероїв, які мають всі ідеальні риси. Але навіть у них є певні недоліки, а найбільший з них – впертість. Вони майже ніколи не відмовляються від своєї позиції, що частенько погіршує їм життя. До того ж, їм просто подобається бути рятувальниками та прикладом для наслідування.

4 місце: Скорпіон

Вони майже ніколи не розкривають себе ні перед ким, така ж ситуація і з їхніми силами. Також вони мають власну тактику: продумувати все до найменших дрібниць, уникати будь-яких помилок та неприємностей. Це дозволяє їм досягати вершин та не страждати від неприємного досвіду так часто, як іншим.

Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних - фото 457060

3 місце: Лев

Ось хто взагалі не приховує свої лідерські уміння та намагається показати себе у всій красі. Такі люди готові брати відповідальність, боротись з проблемами та рухатись вперед. Але й у них є ахіллесова п'ята, а саме залежність від уваги та компліментів.

2 місце: Овен

Якими з вогняними їх не називали, але вони бувають на диво розсудливими, коли цього потребує ситуація. До того ж, вони вимагають від себе бути переможцями у всьому, постійно змагатись з кимось. Для них не існує перепон, але інколи режим турбо заважає їм пригальмувати та дослухатись до своїх бажань.

1 місце: Козеріг

Представників цього знаку Зодіаку можна справді назвати найсильнішими, адже раціональність, терплячість та обережність – їхні найсильніші риси характеру. Чужа думка їх мало хвилює, а цілі справді продумані, тому й перешкоди не викликають бажання втекти. Ці люди готові дістати зірку з неба.

Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних - фото 457059

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