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Рейтинг найсильніших знаків Зодіаку: від лякливих і до незламних
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Інколи певний набір особливостей людей залежить від їхнього знаку Зодіаку. Тому серед них зустрічаються справді міцні особистості та ті, яким важко даються випробування долі. Хто ж найстійкіший з усіх знаків – читайте далі.
Сильний духом чи слабкий? Астрологи склали рейтинг найстійкіших знаків Зодіаку, яких майже неможливо вибити з колії, передає Радіо Maximum.
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12 місце: Рак
Такі люди дуже чутливі, тому часто саме їхній настрій визначає, яким буде майбутнє. Вони звикли жити від однієї емоційної кризи і до іншої, адже дуже близько до серця беруть все, що відбувається навколо. Тому саме Раків можна назвати найслабшим знаком Зодіаку. Але й вони здатні відкрити свій безстрашний потенціал.
11 місце: Телець
Для них планування є ключовим у всіх справах, що дозволяє Тельцям активно рухатись вперед до своїх цілей. Але будь-які сюрпризи та раптові зміни викликають у них страх і далеко не найприємніші емоції. Ці люди є найстабільнішими з усіх знаків Зодіаку, але не готові до новинок.
10 місце: Близнюки
Шалений темперамент цих людей захоплює, а вміння генерувати ідеї викликає чимало заздрощів. Однак Близнюки завжди живуть у режимі "надто" і "недо". Через це їм справді для успіху потрібне місце плече, хтось стабільний поряд, хто буде урівноважувати ці перепади.
9 місце: Риби
Дуже терплячі Риби звикли тікати від проблем у свій маленький світ. Для них нормально бути доволі приземленими і водночас захоплюватись мріями. Саме уміння чекати дозволяє їм переживати найважчі миті.
8 місце: Діва
Хоч такі люди і мають неймовірну силу волі, але їм значно простіше кудись втекти. Часто причиною для цього є те, що вони не можуть і не хочуть оцінювати масштабність проблем, з якими стикаються. Їх надто легко зачепити, тому вони й так низько у рейтингу.
7 місце: Терези
Терези готові проламати залізні стіни, але лише за умови, що вони зацікавлені в цьому. Як тільки їхній запал згасає, то вони перетворюються у пухнастих котиків, які не можуть нічого зробити, бо у них лапки. Тому такі люди часто мають цілий багаж із незавершених справ.
6 місце: Водолій
Ось хто живе у постійному квесті із розв'язанням проблем. Хоч це вдається у них неймовірно, але насправді частина бід може бути створена на пустому місці. Водоліям подобається постійно рухатись, тому їм потрібні чіткі цілі та завдання.
5 місце: Стрілець
Інколи Стрільці нагадують супергероїв, які мають всі ідеальні риси. Але навіть у них є певні недоліки, а найбільший з них – впертість. Вони майже ніколи не відмовляються від своєї позиції, що частенько погіршує їм життя. До того ж, їм просто подобається бути рятувальниками та прикладом для наслідування.
4 місце: Скорпіон
Вони майже ніколи не розкривають себе ні перед ким, така ж ситуація і з їхніми силами. Також вони мають власну тактику: продумувати все до найменших дрібниць, уникати будь-яких помилок та неприємностей. Це дозволяє їм досягати вершин та не страждати від неприємного досвіду так часто, як іншим.
3 місце: Лев
Ось хто взагалі не приховує свої лідерські уміння та намагається показати себе у всій красі. Такі люди готові брати відповідальність, боротись з проблемами та рухатись вперед. Але й у них є ахіллесова п'ята, а саме залежність від уваги та компліментів.
2 місце: Овен
Якими з вогняними їх не називали, але вони бувають на диво розсудливими, коли цього потребує ситуація. До того ж, вони вимагають від себе бути переможцями у всьому, постійно змагатись з кимось. Для них не існує перепон, але інколи режим турбо заважає їм пригальмувати та дослухатись до своїх бажань.
1 місце: Козеріг
Представників цього знаку Зодіаку можна справді назвати найсильнішими, адже раціональність, терплячість та обережність – їхні найсильніші риси характеру. Чужа думка їх мало хвилює, а цілі справді продумані, тому й перешкоди не викликають бажання втекти. Ці люди готові дістати зірку з неба.
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