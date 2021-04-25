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Гороскоп на цей тиждень 26 квітня – 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 квітня – 2 травня 2021 року!
Новий тиждень весни стане дуже насиченим та сонячним для більшості знаків Зодіаку, а комусь навіть вдасться розпрощатись з рутиною, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів завершення квітня стане дуже продуктивним, адже цим людям вдасться виконати навіть більше справ, аніж вони планували. Тому не зайвим буде планувати свій час, щоб бачити, скільки часу у вас займають різні завдання. А вихідні проведіть максимально розслаблено, займаючись лише тим, що приносить задоволення.
Телець
Тельців у новому тижні чекає чимало позитивних емоцій та нових вражень. Тому не дозволяйте нікому псувати ваш настрій, а також зловживати вашою добротою. Стартує дуже світла смуга, яка дозволить мріяти більше та менше хвилюватись через дрібниці, які насправді зовсім не варті вашої уваги.
Близнюки
Близнюки упіймали хвилю удачі і нізащо не готові з нею прощатись. Тому тиждень буде у кілька разів активнішим, аніж звичайні будні. Представникам цього знаку захочеться отримати все і одразу, тож зусиль доведеться докласти неабияких. Але результат буде того вартий.
Рак
Ракам астрологи радять цього тижня не втрачати свій бойовий дух та не боятись показувати свої сильні сторони. Ці люди часто применшують свій талант та стають опорою для інших, але кінець квітня стане можливістю засяяти. Не втрачайте її!
Лев
У Левів фінал квітня пройде значно позитивніше, аніж вони уявляють. Але для цього доведеться потренуватись у байдужості до чужої думки. Якими б гордими не здавались Леви, але вони дуже чутливі до критики. Тому настав час, коли варто менше дратуватись через інших людей.
Діва
Діви також отримають неабиякий заряд енергії та бажання підкорювати гори. На заваді може стати лише страх виходити зі своєї бульбашки. Але зона комфорту змушує вас залишатись на одному місці, що не найкраще позначається на самопочутті. Пора спробувати щось нове!
Терези
Терези готові увірватись у травень з новими ідеями та силами. Внутрішня рівновага нарешті відновлена, тож прощайтесь з лінивими деньками та вмикайте режим ракети. Ви можете з легкістю досягнути бажаного, адже зараз удача на вашому боці. Достатньо зробити перші кроки.
Скорпіон
Скорпіонам цього тижня не доведеться демонструвати свою корону, щоб всі навколо знали, що ви справді варті всього, чого досягли. настав час розслабитись та відпустити ситуацію. Інколи ваш розум генерує такі круті плани, від яких не можна відмовлятись через страх.
Стрілець
Стрільці також входили удачу, тож весь тиждень у них будуть виникати незвичайні ідеї, а також відчинятись двері з новими можливостями. Чи готові ви розпрощатись зі старим, щоб звільнити місце для нового?
Козеріг
Козерогам зараз дуже важливо не піддаватись на провокації власних роздумів. Проганяйте погані думки та не забувайте ловити моменти. Часто люди не цінують щось аж до тієї миті, поки це не стане спогадом. Чому б не почати фіксувати приємні відрізки часу?
Водолій
Водолії вже настільки налаштовані на літо, що навіть не найкраще погода не зможе захмарити їхній сонячний настрій. З такими позитивними поглядами будь-які справи будуть вдаватись легше, а мрій вже не будуть здаватись такими далекими.
Риби
Рибам зараз дуже важливо сконцентруватись на боротьбі з внутрішніми демонами та проблемами. У вашому житті є чимало хорошого, але ви умисно відмовляєтесь це бачити. Досить бути заручником поганого настрою, ви здатні на неймовірне, але для цього потрібно розпрощатись з усім, що тягне на дно.
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